Serdar Turgut, teknoloji bağımlılığın toplumda yol açtığı davranış değişikliğine ilişkin çarpıcı bir olayı anlattı. Turgut’un ‘65+ erkeklerin son acıklı durumu’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

Köpek dolaştırmakta olan genç kızlarla ilgili bir gözlemim var.

Bu genç kızlar köpek dolaştırırken aynı zamanda sürekli olarak cep telefonlarına da bakmak zorunda oldukları için karşıdan gelmekte olan diğer insanları fark etmek zorunda değilmişler gibi davranıyorlar.

Geçenlerde karşıdan, tasmanın ucunda benim köpeğin takriben 100 misli büyüklükte olan, size göre köpek olabilecek ama bence bir tür dinozor olan bir yaratıkla bize doğru yürümekte olan bir genç kız vardı.

Sağa sola manevra yapmaya ne kadar çalışsam da kız illa da benim üstüme yürümeye kararlı gibiydi. Onun köpeği benimkini yemeye kararlı olduğundan kızı bizim üstümüze çekiyor olmalıydı, kız telefon ekranından kafayı kaldıramadığından bizi görmesine imkanı da bulunmuyordu.

Ben gençken böyle bir olay olsaydı bunu kızın benimle ilerde evlenmeye kadar gidebilecek seviyeli bir ilişki isteği olarak yorumlayabilirdim.

Ancak şimdi ise bunu ancak kızın yaşlı amcasını düşkünler evine götürme arzusu olarak yorumlayabiliyorum. Anlayacağınız hayatımda böyle heyecanlar da artık yok.

Baktım olmayacak yolda park etmiş arabalardan bir tanesine yapıştım ve onun köpeğinin benim köpeğimi yemesini umarak ve sayıları böylece ikiye inerse ülke sorunlarına da nihayet vakit ayırmaya kararlı bir şekilde bize çarpmalarını beklemeye başladım.

Beni bu hayatta yok saymayı kendisinin doğal bir hakkı olarak gören üstelik bu tavrını kendisine yakıştıran kız da nasıl olduysa, telefonu çaldığı için olsa gerek, ekrandan koptu ve bize baktı.

Ben de oğlumun yıllar önce verdiği selamı hatırlayarak kız nasıl olsa kendini bir prenses olarak hissediyor ben de ona gereken saygıyı göstermeliyim diyerek ellerimi arkaya doğru açtım ve belden eğilebildiğim kadarıyla eğilerek saygımı gösterdim.

Bizim gibi 65+ erkekleri bu toplum içine yerlerini iyi bilmeli ve kendilerinden üstün insanlara gereken saygıyı daima göstermeleri gerekir diye düşünüyorum.

Buna belki inanmayacaksınız ama genç kız verdiğim saygı selamını kabul etme lütfunda bulunduğunu ifade etmek için olsa gerek başıyla bir onay selamı verdi ve geçti gitti.

Biraz daha yaşarsam -ki umarım bu fazla uzun olmaz- eğer 70+ olursam herhalde bu gibi durumlarda dizlerimin üstüne çöküp yere kapanmam da gerekebilecek. Ülkedeki genel gidişat bunu gösteriyor çünkü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.