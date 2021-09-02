6 yıl sonra evladına kavuştu, HDP önünde halay çekti
Şırnak’ta terör mağduru aileler, Metin Üstek’in geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olup 6 yıl sonra anne babasına kavuşmasını, HDP İl Başkanlığı binası önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', Kahrolsun PKK', 'Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir' sloganları attı.