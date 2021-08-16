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6 yeni milli silah vitrine çıkıyor

Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek. Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'deki en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF'te bu yıl 6 yeni ürünün lansmanını yapacaklarını söyledi. Kızıltan, 'Yeni sunacağımız ürünler arasında SAR-9 modelimizin 3 yeni ürünü var. Sarsılmaz ailesinin en küçük silahı SAR-9 SC (sub-kompakt), SAR-9 SP (bastırıcılı) ve SAR-9 Gen 2 modelimiz... Silahlarımızı sektöre başta tetikler olmak üzere yeni değişikliklerle sunuyoruz. Yine SAR 127 MT (uçaksavar) ve SAR 56 (piyade tüfeği) silahlarımız da fuarda yerini alacak.' dedi.

2021-08-16 19:04:15
Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi

Atatürk büstüne saldıran şüpheliye 29 yıl hapis istendi

Tekirdağ'da 28 Mart'ta 3 farklı okulda Atatürk heykel ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılar yazdığı tespit edilen şüpheli Günhan Daştan (48) hakkında 3 ayrı suçtan 29 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Daştan'ın DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden bazı kişilerle birden çok kez irtibatı olduğu, eylemini DEAŞ'ın hedeflerine hizmet eder şekilde gerçekleştirdiği ve DEAŞ üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı

İHH ekipleri sel bölgelerinde köylere ulaştı

Batı Karadeniz’de meydana gelen selin ardından Bartın, Sinop ve Kastamonu’da faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, elektrikleri kesik olan, yolları kapalı olan köylere yardım ulaştırmaya başladı. İHH Afet Yönetim Birimleri, 230 kişilik ekiple bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor diğer yandan ise mağdurlara insani yardım ulaştırmayı sürdürüyor.
ABD askerleri Kabil Havaalanı'nda

ABD askerleri Kabil Havaalanı'nda

ABD'nin 82'inci paraşüt birliğinden askerler Kabil havalimanına geldi.
Öğrenciye de esnafa da tam destek

Öğrenciye de esnafa da tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye alıyor. İhtiyaç sahibi 20 bin aileye verilecek 150’şer liralık eğitim destek çekleriyle hem kırtasiyeci esnafı kazanacak, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.
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