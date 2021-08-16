6 yeni milli silah vitrine çıkıyor

Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek. Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'deki en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF'te bu yıl 6 yeni ürünün lansmanını yapacaklarını söyledi. Kızıltan, 'Yeni sunacağımız ürünler arasında SAR-9 modelimizin 3 yeni ürünü var. Sarsılmaz ailesinin en küçük silahı SAR-9 SC (sub-kompakt), SAR-9 SP (bastırıcılı) ve SAR-9 Gen 2 modelimiz... Silahlarımızı sektöre başta tetikler olmak üzere yeni değişikliklerle sunuyoruz. Yine SAR 127 MT (uçaksavar) ve SAR 56 (piyade tüfeği) silahlarımız da fuarda yerini alacak.' dedi.