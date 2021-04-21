6 üniversiteye rektör atandı
6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliğine yeniden görevlendirildi.
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden görevlendirildi.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Orhan Uzun,
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mutlu Türkmen,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Harun Çiftçi,
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'ne Atilla Arkan,
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Bedriye Tunçsiper atandı.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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