DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,1920 ₺

EURO

17,4658 ₺

ALTIN

965,28 ₺

BİST

2.438,84 ₺

6 muhalefet liderinden 'Türkiye masası' videosu

Bu kez Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak 6'lı masa liderleri, zirve öncesi 'Türkiye’nin Masası' adlı tanıtım filmini paylaştı.

2022-05-28 07:36:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Mayıs Pazar günü ev sahipliği yapacağı 6'lı masa toplantısı öncesi 'Memleket Sevdası, Türkiye'nin Masası' adlı bir video paylaştı.

Davutoğlu, paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da etiketledi.

Davutoğlu'nun etiketlediği liderler de videoyu Twitter hesaplarından paylaştı.

Bursa'daki meslek lisesinden hakiki gezen tavuk yumurtası

Bursa'daki meslek lisesinden hakiki gezen tavuk yumurtası

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, okul yerleşkesinde 3 bin tavuğun bakımını ve yetiştiriciliğini öğretmenleri eşliğinde yaparak deneyim kazanıp yumurta satışından da gelir elde ediyor.
'Yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz'

'Yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirdi; “Milleti için canla başla çalışan, 20 yılda ülkemize ilkleri yaşatmış, vatandaşı için canını hiçe saymış Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorlar. Siz yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz. Açılan davalar, çürütülen yalanlar yüzlerini hiç kızartmıyor” dedi.
Marmaray'da çocuklu Arap aileye küfür etti

Marmaray'da çocuklu Arap aileye küfür etti

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan bir adam, kendisine yer vermemekle suçladığı Arap bir aileye ağır hakaret ve küfürler etti. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen gergin anlarda küçük çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.
'Vangölü Ekspresi' ile 26 saat gezi keyfi

'Vangölü Ekspresi' ile 26 saat gezi keyfi

Gezi tutkunları, Ankara-Tatvan seferini yapan 'Vangölü Ekspresi' ile ilkbaharda doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraya karşı, doğayla iç içe seyahat etme fırsatı buluyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş