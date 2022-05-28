6 muhalefet liderinden 'Türkiye masası' videosu
Bu kez Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak 6'lı masa liderleri, zirve öncesi 'Türkiye’nin Masası' adlı tanıtım filmini paylaştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Mayıs Pazar günü ev sahipliği yapacağı 6'lı masa toplantısı öncesi 'Memleket Sevdası, Türkiye'nin Masası' adlı bir video paylaştı.
Davutoğlu, paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da etiketledi.
Davutoğlu'nun etiketlediği liderler de videoyu Twitter hesaplarından paylaştı.