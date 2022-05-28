6 muhalefet liderinden 'Türkiye masası' videosu

Marmaray'da çocuklu Arap aileye küfür etti

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan bir adam, kendisine yer vermemekle suçladığı Arap bir aileye ağır hakaret ve küfürler etti. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen gergin anlarda küçük çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.