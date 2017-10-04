04.10.2017 15:10:39

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul'un Kurtuluş Günü olan 6 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tatil konusuna açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada 6 Ekim günü tatil olmayacağını eğitim öğretimin devam edeceğini bildirdi.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU GÜNÜ

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması öne sürerek İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918 tarihinde fiilen işgal etti. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün devam etti. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından İstanbul işgalini sonlanırıp, İstanbul'dan ayrılmaya başladılar. 3. Kolordu'nun 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'a girmesiyle işgal resmi olarak sonlandı. Bu olaydan sonra 6 Ekim günü İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlandı