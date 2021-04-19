6 belediyeye ''gri pasaport'' soruşturması

Türkiye'den Almanya'ya gri pasaportla giden 45 kişiden 43'nün ülkeye dönmediğine dair haberler üzerine İçişleri Bakanlığı, 6 belediyeye soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilerin, hizmet damgalı pasaport (gri pasaport) sağlanarak yurt dışına çıkmalarına yönelik başlatılan soruşturmanın genişletildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir" dendi.

Söz konusu olaylarla ilgili bakanlık tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ifade eden açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.