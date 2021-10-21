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500 yıllık zülfikar kılıcın ömrü uzatılıyor

Topkapı Sarayı Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı, 1300 yıllık geniş bir zaman dilimi içinde tarihlendirilen, saldırı, savunma ve törenlerde kullanılan 33 bini aşkın silahın yer aldığı koleksiyon, özel tekniklerle restore edilerek geleceğe taşınıyor.

2021-10-21 00:51:05
Van'da art arda deprem

Van'da art arda deprem

Van ve ilçeleri, merkez üssü Tuşba ilçesinde 6 dakika arayla meydana gelen 3.8 ve 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kısa süreli endişe yaratan depremler, ilk belirlemelere göre yıkıma yol açmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van merkez ve ilçelerinden de hissedildi. Bu depremden 6 dakika sonra saat 18.05'te yine Tuşba merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7.02 kilometre olarak açıklandı.
Tasmasız pitbull iş insanının burnunu kopardı

Tasmasız pitbull iş insanının burnunu kopardı

Samsun'da Azerbaycanlı iş insanı Arif Sehri (35), sokakta, sahibinin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünü ısırdığı Sehri, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Estetik ameliyat için bekleyen Sehri, “Köpeğin sahibi 'korkmayın bir şey yapmaz' dedi. Sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı, burnumu kopardı” dedi. Olay, geçen pazartesi günü Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürürken, caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek salıverildi. Fardina Sehri’nin korkması üzerine, köpeğin sahibi 'bir şey yapmaz, ısırmaz' uyarısında bulundu. Bunun üzerine Arif Sehri, köpeği sevmek istedi. Ancak bu sırada Sehri, pitbullun saldırısına uğradı. Sehri'nin yüzünü ısırıp burnunu koparan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetlerine yapıldı

Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetlerine yapıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı.
Birçok İl ve İlçede Bisiklet Eğitimleri Yapılıyor

Birçok İl ve İlçede Bisiklet Eğitimleri Yapılıyor

Bisiklet İnisiyatifi, bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyenler için bisiklet eğitimleri yapıyor. Bu eğitimlere 7'den 70'e herkes katılabiliyor. Eğitimlerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşanmaması için küçük egzersizlerle ilerleniyor, önce bisiklet algısını geliştiriliyor, denge sağlanıyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriliyor. Bisiklet İnisiyatifi ekibi ile web sitesinden iletişim kurabilirsiniz; www.bisikletinisiyatifi.com
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