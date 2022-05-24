50 yaşından sonra her 3 kadından 1'inde görülüyor! Kemik erimesinde ilk belirti...

Kemik erimesinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Aslı Turan, kemik erimesi tanısı alan kişide, hastalığa neden olabilecek başka bir rahatsızlığın olması durumunda öncelikle o hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tedavide amacın kemik kütlesinin korunması, ağrının giderilmesi ve kırık oluşumunun engellenmesi olduğunu kaydetti. Hastada kemik erimesine sebep olabilecek ikincil bir neden tespit edilmemesi durumunda hastalığın ‘primer osteoporoz' olarak kabul edileceğini ve tedavinin bu yönde düzenleneceğini ifade eden Turan, “Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de verilmektedir.