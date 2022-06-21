50 yaşında bir kadın anne olabilir mi?
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, ''50 yaşında bir kadın anne olabilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.
DOLAR
17,3633 ₺
EURO
18,3256 ₺
ALTIN
1.024,97 ₺
BİST
2.570,08 ₺
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, ''50 yaşında bir kadın anne olabilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.
Almanya'da tarihi dolmuş ürünlerin satıldığı gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor
Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı da vurdu. Yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 8'e çıktığı ülkede son kullanma tarihleri yaklaşmış ya da dolmuş ürünleri ucuza satan gıda bankaları önünde kuyruklar uzuyor.