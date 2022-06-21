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50 yaşında bir kadın anne olabilir mi?

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, ''50 yaşında bir kadın anne olabilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.

2022-06-21 14:41:31
Temmuz umut ayı oldu

Temmuz umut ayı oldu

Timeturk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, maaş ayarlamaları başta olmak üzere kamuoyunun ekonomik gelişmelerle ilgili beklentilerini değerlendirip, yatırımcılara tavsiyelerini sıraladı.
Almanya'da tarihi dolmuş ürünlerin satıldığı gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor

Almanya'da tarihi dolmuş ürünlerin satıldığı gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor

Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı da vurdu. Yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 8'e çıktığı ülkede son kullanma tarihleri yaklaşmış ya da dolmuş ürünleri ucuza satan gıda bankaları önünde kuyruklar uzuyor.
Oğlu, Abdulmetin Balkanlıoğlu’nu anlattı

Oğlu, Abdulmetin Balkanlıoğlu’nu anlattı

Sohbetleriyle toplumun geniş kitlelerine ulaşan Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın oğlu Halil Balkanlıoğlu, babasını İHH’nın Youtube kanalında anlattı.
Roketatarla balık avı! 'Öküzlüğün kitabının yazıldığı yerler…'

Roketatarla balık avı! 'Öküzlüğün kitabının yazıldığı yerler…'

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda roket atarla balık avlayan bir kişinin görüntülerini paylaşarak sert eleştiriler yöneltti
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