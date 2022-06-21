50 yaşında bir kadın anne olabilir mi?

Almanya'da tarihi dolmuş ürünlerin satıldığı gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor

Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı da vurdu. Yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 8'e çıktığı ülkede son kullanma tarihleri yaklaşmış ya da dolmuş ürünleri ucuza satan gıda bankaları önünde kuyruklar uzuyor.