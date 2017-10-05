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5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirildi
05.10.2017 12:37:01
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirildi.
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