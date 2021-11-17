5 ölümlü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İHH bu kış Suriye’ye bin 500 TIR gönderecek

Krizin başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan İHH, bu kış da onları kimsesiz bırakmayacak. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bu yıl İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinden Suriye’ye bin 500 adet insani yardım TIR’ı göndermeyi hedefliyor.