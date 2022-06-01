5 milyon TL'lik çocukluk hayali; Binlerce fidan dikip orman kurdu

Çok güzel bir doğası var. O yüzden burada, böyle bir ortamda yaşamak çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için 2015 yılında 30 dönüm araziyi satın aldım. 5 bin tane fidan diktim. Bunun 3 binden fazlası meyve ağacı diğerleri ise farklı türler. Bahçemdeki 11 çeşit meyve ağacının hepsi meyve verdi" dedi.