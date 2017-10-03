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43 çifte resmi nikah merasimi

İstanbul'da resmi nikahları bulunmayan 43 çift için toplu nikah töreni gerçekleştirildi- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta:- 'Onlarla mutluluğu paylaşacağız. Çiftlerin büyük bir özverisi, ilgi ve alakasıyla bu nikah merasimi gerçekleşiyor. Resmi nikahı olmayan diğer vatadaşlarımızın da en yakın zamanda nikahlarını kıymayı arzu ediyoruz'

43 çifte resmi nikah merasimi
03.10.2017 22:23:39
İstanbul'da resmi nikahı olmayan 43 evli çift için toplu nikah töreni düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce "Polis Candır" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 43 çiftin nikahları kıyıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çeşitli nedenlerle yıllardır gerçekleşmeyen resmi nikah merasiminin yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Çiftleri tebrik eden Usta, toplu nikahın bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıldığını aktardı. Usta, "Onlarla mutluluğu paylaşacağız. Böyle bir sosyal proje kapsamında evli olup da resmi nikahı olmayan çiftlerin nikahını kıyacağız. Onlara çeşitli hediyeler de veriyoruz. Çiftlerin büyük bir özverisi, ilgi ve alakasıyla bu nikah merasimi gerçekleşiyor. Resmi nikahı olmayan diğer vatadaşlarımızın da en yakın zamanda nikahlarını kıymayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, bu nikah töreninin kendi mesleği açısından farklı bir tecrübe olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkerlerini sunan Çağatay, "Nikahı kıyılan çiftlere ömür boylu mutluluklar diliyorum. İnşallah nikahını kıyamadığımız diğer çiftlere de örnek olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu ise aile kavramının önemine vurgu yaparak resmi nikahı yapılacak olan çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

- "Nikah bugüne kısmetmiş"

Resmi nikahları kıyılan çiftlerden 23 yaşındaki Behiye Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce eşiyle birbirlerini çok severek evlendiklerini söyledi. 3 yaşında Miraç ve 2 aylık Arda isimli çocuklarının olduğunu aktaran Polat, "Bu çok güzel bir mutluluk. Bazı sorunlarımız vardı. Onları atlatınca da bugün nikah kıyıyoruz. Güzel bir duygu. Çok istemiştik. Nikah bugüne kısmetmiş." ifadelerini kullandı.

Resmi nikahsız olarak 26 yıl önce evlenen 40 yaşındaki Murat Demirkıran da bazı sorunlardan dolayı resmi nikahlarını bugüne kadar gerçekleştiremediklerini söyledi.

4 çocuk sahibi olduğunu ve 2 çocuğunun nikaha geldiğini belirten Demirkıran, bir oğlunun ise askerde olduğunu anlattı. Demirkıran, "İzmit'te, 6 aylık asker. Ona da haber verdik. Askerde olduğundan gelemedi, bize mutluluklar diledi." diye konuştu.

Babası Murat ve annesi Birgül'ün nikah törenine şahitlik eden 12 yaşındaki Furkan Demirkıran da "Mutluyuz. Güzel bir duygu. Ben de evleneceğim." dedi.

Çiftlerin akraba ve arkadaşlarının yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı törende resmi nikahları kıyılanlara yüzükleri takıldı.


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