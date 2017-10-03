40 yıllık evlilere THY uçağında sürpriz kutlama

03.10.2017 16:14:27

Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle Iğdır'dan İstanbul'a gelen Melek ve Muhtar Güldoğuş çifti, 40. evlilik yıl dönümlerini uçakta sürpriz bir etkinlikle kutladı.THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, bu sabah 09.10'da Iğdır'dan hareket eden uçağın yolcularından Güldoğuş çiftine havada sürpriz yapıldı.THY'nin özel yolcu programı "Miles&Smiles" üyesi olan çift, 40. evlilik yıldönümleri için hazırlanan özel pastayı kesti.

Çifte, özel kahve fincan takımı ile ve kabin amiri Erol Gezer'in tasarladığı yastık hediye edildi.

Uçağın kaptan pilotu, sefer sırasında Melek ve Muhtar Güldoğuş için özel anons yaparken bu sırada uçaktaki diğer yolcular çifti alkışladı.