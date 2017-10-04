'4. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu' 6 Ekim'de yapılacak
04.10.2017 15:13:10
"4. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu", 6 Ekim'de başlayacak.
"4. Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu", 6 Ekim'de başlayacak.
Etkinliğe katılan yerli ve yabancı sanatçılar, 22 gün boyunca hayal dünyalarını heykele dönüştürecek.
Küratörlüğünü Ayla Turan'ın yapacağı sempozyumda, Türkiye'den Eda Taşlı ve Ümit Turgay Durgun'un yanı sıra Japonya'dan Sequoyah Aono, Hindistan'dan Bhupesh Kavadia, İtalya'dan Francesco Mazzotta ve Hollanda'dan Jarome Symons yer alacak.
Ortaya çıkan eserlerin Beylikdüzü'ne emanet edileceği sempozyum, 27 Ekim'de sona erecek.