4 terörist ve 3 işbirlikçi yakalandı

04.10.2017 13:20:11

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 terörist ve teröristlere yardım eden 3 kişi yakalandı.Jandarma ve polisin ortak operasyonunda Kumluova-Karadere Kavşağında 2 araç durduruldu. Araçlarda, aranan 4 PKK'lı terörist ile onlara yardım eden 3 işbirlikçi yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere güvenlik güçlerince götürüldü.