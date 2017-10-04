04.10.2017 17:34:42

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Malatya Park AVM'de düzenlenen ve hayvan haklarına dikkat çekilen etkinlik çerçevesinde önceden hazırlanan hayvan barınakları AVM fuaye alanına taşınarak, çocuklara ve vatandaşlara tanıtıldı. Tanıtım sırasında hayvanların da yaşam hakkının olduğu konusunda mesajlar verildi. Etkinlikte konuşan Malatya İl Şube Müdürü Abdullah Koç, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kutlayarak, "Bu özel gün dolayısıyla ve yaptığımız faaliyetlerin toplumda bir farkındalık oluşturması amacıyla önceden yapılan kedi ve köpek evlerimizi buraya taşıdık. Bu barınakları isteyen vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bundan sonra da ihtiyacı olanlara elimizden geldiği kadar bu barınakları vereceğiz. Amacımız özellikle de çocuklarımıza hayvanların da bir yaşam hakkının olduğu bilincini oluşturmak" şeklinde konuştu.Yapılan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, hayvan barınaklarını yerinde inceleyen çocukların, etkinlikten dolayı bir hayli mutlu oldukları gözlendi.