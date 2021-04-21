DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?
NATO, Rusya'nın Ukrayna civarındaki askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürecek

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

4 bin kitap reçeteyle dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Kitap Eczanesi'nde, doktorlar tarafından yazılan reçete ile hasta çocuklara 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı. Kitap Eczanesi'nin ikincisi de Gürsu Devlet Hastanesi'nde hasta çocuklara moral dağıtmaya başladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.04.2021 10:12:53
4 bin kitap reçeteyle dağıtıldı

Yeni açılan kütüphaneler, 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanesi, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti gibi uygulamalarla Bursa'da kitap okuma alışkanlığının daha artırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle 0-12 yaş grubunu hedef eden Kitap Eczanesi Türkiye'de bir ilk olarak Şubat ayında Şehir Hastanesi'nde açılmıştı. Uygulama kapsamında doktorlar tedavi için gelen çocukları kitap okumaya yönlendirirken, çocuklara tedaviyle ilgili gerekli ilaçların yanında ilave olarak çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi veriyor. “Günde bir doz masal” sloganıyla başlanan projede, doktorun verdiği, “Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur” yazılı reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi'ne gelen çocuklar, yaş gruplarına göre istedikleri masal kitabına ücretsiz sahip olabiliyor. Hasta çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılanan projede iki ay içinde reçete ile 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı.

İkinci eczane açıldı

Hasta çocukları okumaya yönlendirmesinin yanında moral kaynağı haline gelen Kitap Eczanesi'nin ikincisi Gürsu Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Hastane içerisinde oluşturulan kitap eczanesi, hasta çocukların hastane içinde severek geldikleri önemli bir nokta oldu. Doktordan reçetesini alan çocukları, buraya gelip, istedikleri masal kitabının sahibi oluyor.

Kentteki diğer hastanelerin özellikle çocuk bölümlerinde de kitap eczanesi açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş