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3D küp yanılsaması çizim tekniği

3D küp yanılsaması çizim tekniği izleyenleri adeta büyülüyor.

2021-07-21 18:50:44
Frodo'nun Mithril zırhı

Frodo'nun Mithril zırhı

İngiliz mühendisler tarafından üretilen karbon fiber vücut zırhı sizi birçok saldırılarından kurtarabilir.
ABD'nin Florida eyaletinde polis, araba hırsızlarını kovalıyor...

ABD'nin Florida eyaletinde polis, araba hırsızlarını kovalıyor...

ABD'de polisin araba hırsızlarını kovaladığı anlara ait yeni görüntüler basına servis edildi.
Çiçeklerle dolu odada 24 saat çekim

Çiçeklerle dolu odada 24 saat çekim

Çiçeklerle dolu bir odaya yerleştirilen kameranın 24 saatlik çekimi 12 saniyeye sığdırılınca çok hoş bir video ortaya çıkıyor.
Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposu

Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposu

Bakan Varank, Antep fıstığının değerine değer kattıklarını belirterek, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Antep fıstığının değerine değer kattıklarını kaydeden Varank, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' bilgisini paylaştı.
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