3D küp yanılsaması çizim tekniği

Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposu

Bakan Varank, Antep fıstığının değerine değer kattıklarını belirterek, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Antep fıstığının değerine değer kattıklarını kaydeden Varank, 'Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.' bilgisini paylaştı.