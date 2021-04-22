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35 yıllık ahşap ustası Selahattin Cilo: 'Türkiye'de sanatımın önü açık'

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 9 yıl önce Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki Selahaddin Cilo, ilgi duyduğu ahşap oymacılığını Kilis'te sürdürerek hem sanatını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Küçük yaşlarda ülkesinde başladığı ahşap oymacılığına devam eden Selahaddin Cilo, yaptığı eserlerle hem geçimini sağlamaya hem de sanatını yaşatmaya çalışıyor.

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22.04.2021 13:37:03
35 yıllık ahşap ustası Selahattin Cilo: 'Türkiye'de sanatımın önü açık'

Mesleğinde 35 seneyi geride bırakan 6 çocuk babası Cilo, Şıh Mehmet Mahallesi'ndeki küçük atölyesinde ahşaba şekil veriyor.

İslami motiflerle süslü el işi ahşap eserler yapan Cilo, sanatını gelecek kuşaklara aktarabilmek için iki çocuğuna da mesleğini öğretiyor.

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Selahaddin Cilo, ahşap oymacılığını Türkiye'de sürdürebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Sanata olan aşkının küçük yaşlarda başladığını anlatan Cilo, "Ben el işleriyle uğraşıyorum. Ahşap işleri yapıyorum. İslami kültür mirası üzerinden ilerliyorum. Hem ahşap hem de deri üzerine yaptığım çalışmalarım var. Bunlar üzerinden ilerliyorum. Bu sanatı küçük yaşta kendim öğrendim." dedi.

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Kilis'e yerleştikten sonra mesleğinde daha çok ilerleme sağladığını belirten Cilo, "Ürdün, Brezilya ve Irak'ta da ahşap işini yaptım. Türkiye ve diğer ülkelerin kültüründen bir şeyler elde ederek çalışmalarımı güncelledim ve kendimi geliştirdim. Türkiye'de daha çok şey öğrendim. Burada sergiler düzenliyorum. Kendimi bu yönde sürekli geliştirebiliyorum. Türkiye'de sanatımın önü açık." diye konuştu.

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Cilo, bütün ahşap ürünler üzerine çalıştığını ancak eserlerinde özellikle zeytin ağacını tercih ettiğini ifade etti.

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Yaptığı sanatın sabır gerektiren bir iş olduğunun altını çizen Cilo, şöyle devam etti:

"Eserlerimin her biri farklı oluyor. Yaptığım gemi mesela 5 ayımı aldı. Bir buçuk ayımı alan eserler de oluyor. Hepsi farklı vakit alıyor. Yaptığım iş ile İslam sanatını ortaya koymaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu sanatı çocuklarıma da öğretiyorum. Bu işi seviyorum. Türkiye'ye geldikten sonra bu işi daha da büyüttüm. Ekonomik getirisi de var."

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Cilo, yaptığı eserlerin ilgi gördüğüne değinerek, "Yaptığım işten çok zevk alıyorum. Hatta yaptığım bir eseri sattığım zaman pişman olduğum bile oluyor. Yaptığım birçok eser var, bunları hediye ettim, sattım. İnsanlar yaptığım eserlere çok ilgi gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Türkiye'de sanatını devam ettirebilmesinin büyük mutluluk verdiğini aktaran Selahaddin Cilo, yetkililere teşekkür etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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