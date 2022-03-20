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35 yılda 550 bin fidan dikti

Mevsimlik orman işçisi olarak 35 yıldır fidan diken Duran Gümüş, bugüne kadar 550 bine yakın fidanla 'yeşil vatan'a hizmet etti.

2022-03-20 17:04:45

Kahramanmaraş'ın Kalekaya Mahallesi'nde 76 yıl önce dünyaya gelen Gümüş, çocukluğunda, evinin bahçesindeki fındık bahçesinde ağaç sevgisi edindi.

Gümüş, henüz çocuk yaşlarda, elleriyle diktiği ağaçların büyümesinin mutluluğunu tattı. Önce çiftçilikle geçimini sağlayan Gümüş, 41 yaşından sonra mevsimlik orman işçisi olarak çalışmaya başladı ve bu süreçte İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Bilecik, Afyon, Konya gibi illerde ağaçlandırma yaptı.

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Günde ortalama 250 fidanı toprakla buluşturan Gümüş, 35 yılda 350 hektara yakın alanda 550 bin civarında fidan dikti.

Bir kazması bir fidan tablası var

Mevsimlik orman işçileri, ağaçlandırma sahasına, iş makinelerince toprağın dikime hazırlanmasının ardından giriyor. Aralık ve mart ayları arasında fidan dikimi yapan işçiler, daha sonra da çapa ve sürgün kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirerek fidanların büyümesini sağlıyor.

Duran Gümüş de diğer işçiler gibi çalışmak için geldiği İzmir'de sabah erken saatlerde kazmasını ve fidan tablasını alarak o gün çalışacağı sahaya ulaşıyor.

Fidan tablasına, dikilecek fidanları koyan Gümüş, kazmasıyla toprağı kazıyor ve fidanı dikiyor. Gümüş, beden gücü istediği için genellikle gençlerin çalıştığı işte yaşlı olmasıyla dikkati çekiyor.

Gümüş, AA muhabirine, 12 yıldır İzmir bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalıştığını, sezon sonunda da Kahramanmaraş'taki evine döndüğünü anlattı.

İşini severek yaptığını vurgulayan ağaç sevdalısı, "Severek yapıyorum, sevmeden yapılır mı bu kadar sene, benim için zorluğu yok." dedi.

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce diktiği fidanları görmeye gittiğini, o ağaçların büyük bir ormana dönüştüğünü görünce gurur duyduğunu anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Beraber çalıştığımız gençler 'amca hasta olursun, yorulursun' diyorlar ama 'yaparım' diyorum. Ağaçları çok seviyorum, her yer yeşil olsun istiyorum. Ağaçların büyümesinden neşe alıyorum. Yeşilliği görünce açılıyorum. Dağlar orman yeşili olduğunda mutlu oluyorum. Bir yer yansa üzülürüm. Orayı yeniden yeşil hale getirmeye çalışıyorum. Fidan dikimini elimden geldikçe, ölene kadar sürdürmek istiyorum.”

Dededen toruna ağaç sevgisi

Duran Gümüş'ün torunları Gökhan ve Sedat da mevsimlik orman işçisi olarak çalışıyor.

"Fidan dede" şeklinde hitap ettikleri dedeleriyle yan yana fidan diken gençler, onun ağaç sevgisi ve enerjisinden güç alıyor.

18 yaşındaki Sedat Gümüş, "Dedemle beraber 5-6 senedir yaz aylarında orman ağaçlandırmada, yanan yerleri yeniden yeşillendirmek için mücadele veriyoruz. Dedem 76 yaşında, onun ağaç sevgisi bize de yansıyor. Bizim ağaç sevgimiz dedemden geliyor. Ben yoruluyorum bazen dedeme 'yoruldun mu' diye soruyorum, 'yorulmadım' diyor." ifadelerini kullandı. AA

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