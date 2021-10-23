33 Gramlık muhabbet kuşundan 8 gram tümör alındı
Zonguldak'ta Ercan Akkuş’a ait, 5 yaşında olan ve 33 gram ağırlığındaki 'Cumhur' isimli muhabbet kuşunun karnından 8 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.
Zonguldak'ta Ercan Akkuş’a ait, 5 yaşında olan ve 33 gram ağırlığındaki 'Cumhur' isimli muhabbet kuşunun karnından 8 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.
Süt banyosundan beraat etti, dava açmaya hazırlanıyor
Konya'da süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 6 gün cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olan ve 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada beraat eden Emre Sayar, cezaevinde kaldığı süre için tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Olayın ardından iş bulamadığını belirten Sayar, ''Amacım ne fenomen olmak, ne de kimsenin sağlığıyla oynamak değildi. 6 gün suçsuz yere cezaevinde yattım. Kısa süre bile olsa çok şey yaşadım'' dedi.
Dikkat! Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi
İzmir'de yaşayan Tunahan K. (25), 'sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet dilekçesi gönderen, ardından kendini arabulucu olarak tanıtıp, 10 bin TL vermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendi. Tunahan K.'nin durumu bildirdiği avukatı, evrakın sahte olduğunu, altında imzası bulunan avukatın ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirleyip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bill Gates Kuşadası’nda
Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu. Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.