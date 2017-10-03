33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

03.10.2017 14:18:50

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.

Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit karşı karşıya gelecek.

Play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 4-0'lık seri sonunda mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez kazanmak için mücadele verecek.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi kupasını kazanarak, Türk basketbolu adına bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı daha önce 6 kez evine götürdü.

Tarihinin ilk kupasını geçen yıl Ankara'da Türkiye Kupası zaferiyle elde eden Banvit, 1985'ten bu yana düzenlenen organizasyonda ilk kez yerini alacak.

Anadolu Efes, 10 kezle kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde tutuyor.