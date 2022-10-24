3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Özellikle de belirli çalışma yılını dolduran ama yaştan dolayı emekli olamayanlar kıdem tazminatını almanın yollarını arıyor. Maalesef, bu konuda da 15 yıl çalışma koşulu, 3600 ve 7000 prim gün şartı, ilk işe başlama tarihi gibi birçok kriter olduğundan, çalışanların kafası da karışıyor. Noyan Doğan konuya ilişkin merak edilenleri köşesine taşıdı. İşte o yazı...