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3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Özellikle de belirli çalışma yılını dolduran ama yaştan dolayı emekli olamayanlar kıdem tazminatını almanın yollarını arıyor. Maalesef, bu konuda da 15 yıl çalışma koşulu, 3600 ve 7000 prim gün şartı, ilk işe başlama tarihi gibi birçok kriter olduğundan, çalışanların kafası da karışıyor. Noyan Doğan konuya ilişkin merak edilenleri köşesine taşıdı. İşte o yazı...

3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
24.10.2022 14:45:58
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
Peki, kimler gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabilir? İşte, kıdem tazminatında merak edilenler.
1
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
1. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN EMEKLİ Mİ OLMAK GEREKİYOR?
 
Emekliliğin dışında; çalışanın işvereni işten çıkarması, erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden de kıdem tazminatını alabiliyor.
 
2
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
2. EMEKLİLİK YAŞINI BEKLEMEDEN KIDEM TAZMİNATINI ALIP İŞTEN AYRILABİLİR MİYİM?
 
Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. Buna göre 15 yıl çalışan ve 3 bin 600 prim gün sayısını dolduranlar kıdem tazminatını alabiliyor.

 

3
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
3. 15 YIL VE 3 BİN 600 PRİM GÜNÜ DOLDURAN HERKES KIDEMİNİ ALABİLİR Mİ?
 
Hayır, ilk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yıl ve 3 bin 600 prim gün şartını yerine getirmeleri halinde tazminata hak kazanıyorlar.

 

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3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
4. AYNI İŞYERİNDE Mİ 15 YIL, 3600 PRİM GÜNÜ DOLDURMAK GEREKİYOR?
 
Farklı işyerlerinde, farklı sürelerde çalışılsa dahi toplam çalışma süresinin 15 yıl, 3600 prim günün doldurulması tazminat almak için yeterli. Sadece tazminat, son işyerinizde ne kadar süreyle çalışıyorsanız, o süre üzerinden hesaplanır. Örneğin, son işyerinde 3 yıldır çalışıyorsunuz ama 15 yıl 3600 şartını yerine getirdiniz, işyerinden 3 yıllık kıdeminizi alıp, ayrılabilirsiniz.
5
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
5. TAZMİNATI NASIL ALACAĞIM?
 
Tazminat alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), 15 yılı ve 3600 prim gün sayısını doldurduğunuza dair yazı alacaksınız ve bu yazıyı da işvereninize vereceksiniz. İşveren, tazminatınızı ödeyerek, işten çıkış işleminizi yapacak.

 

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3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
6. TAZMİNATI ALDIKTAN SONRA YENİDEN ÇALIŞABİLİR MİYİM, YENİ İŞYERİNDEN TEKRARDAN TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?
 
Yeniden çalışabilirsiniz. Çalışmaya başlayanlar 15 yıl, 3600 prim günü tamamlamış olduklarından, yeni girdikleri işyerinde bir yıl çalışıp ayrılsalar bile tazminat alırlar. Bunun için de SGK'dan yeniden yazı alınıp, işverene verilmesi yeterli. Tazminat alabilmek için her seferinde SGK'dan yazı alması gerekiyor.

 

7
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
7.1999 TARİHİNDEN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR NE ZAMAN TAZMİNAT ALABİLİR?
 
İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler. İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanlar da 5.400 prim günü doldurmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Tazminat almak için SGK'ya başvurup, yazı alıp işvereninize vermeniz gerekiyor.

 

8
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
8. EMEKLİ OLUP DA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
 
Emekli olup da çalışanların çalışma hayatına yönelik haklarında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Çalışanların hakları ne ise emekli olup da çalışanlar da aynı haklardan yararlanıyor. Buna kıdem tazminatı da dahil.

 

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3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
9. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
 
Çalışana her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Giydirilmiş ücretin içine ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemeler giriyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor. Bugün asgari ücret brüt 3.577 lira olduğundan, asgari ücretli bir çalışan işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, 35.775 lira tazminata hak kazanıyor. Bu yıl için kıdem tazminatının tavanı 8 bin 284 lira olduğu için çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı hesaplanırken 8 bin 284 lira üzerinden hesaplanıyor.

 

10
3 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir ancak bu şartları yerine getirmesi gerekiyor
10. MEMURLAR DA AYNI HAKLARDAN YARARLANIYOR MU?

 

Hayır, devlet memuruysanız 15 yıl ve 3600 prim gün hakkı geçerli değil. Kendi isteği ile memurluktan ayrılan tazminat alamaz. Kaynak:Hürriyet

 

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