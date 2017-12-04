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3. Ordu Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde 'ana komuta kademesi'nde yer aldıkları iddiasıyla 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi- Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Tonğ'un da yer aldığı 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet h

3. Ordu Komutanlığındaki darbe girişimi davası
04.12.2017 23:30:25
Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları öne sürülen, aralarında eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ'un da yer aldığı 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem Çağlar, Şakir Akbulut, Adem Tosun, Cihan Bayır, Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Murat Akçay, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er ve Muharrem Cansın ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı, Cem Yeşilyurt, Mehmet Fatih Kandemir ve Gürsel Bayram hazır bulundu.

Diğer sanıklardan Veli Karagöz ile Murat Orhan Tonğ ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tanıklar ile izleyicilerin de yer aldığı duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Çağlar, Karagöz, Tonğ, Akbulut, Tosun, Bayır, Aktaş, Yıldırım, Akçay, Öğütçü, Salbaş, Gülmez, Er, Cansın ve Hamit Öz hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan sanık Hamit Öz'ün tutuklanmasına, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan Cem Y, Mehmet Fatih K, Ali Ö, Murat A, Hakan K, Aydın Ç. ve Gürsel B. hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık Öz'ün tutuklanmasına karar vererek, tutuklu sanıklar ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





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