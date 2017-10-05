3 dikiş makinesiyle 3 çocuk okutuyor

05.10.2017 10:58:45

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Kahramanmaraş'ta eşinden ayrıldıktan sonra, evinin altına küçük bir terzi dükkanı açan Yasemin Ayyıldız, 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Ayyıldız (45), oturduğu evin alt katında bulunan küçük odada terzilik yaparak hayata tutunmaya çalışıyor. Kocasından ayrıldığı için 3 çocuğunu hem okutup hem de bakmak zorunda kalan girişimci Ayyıldız, iş yerinde bulunan 3 dikiş makinesiyle ekmek parası kazanıyor.Küçük terzi dükkanında mahalle sakinlerine, özellikle kadın ve çocuklar için çeşitli giyecekler diktiğini ve kocasından ayrıldığı için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Yasemin Ayyıldız, "Çok şükür hiç kimseye muhtaç değilim. Burası benim evimin alt katında bulunan küçük bir oda. 3 çocuğuma ekmek parası buradan çıkıyor. Hem anne, hem babayım, burası benim ekmek kapım. Kocamdan ayrıldım burada çalışıp tek başıma mücadele ediyorum. Çocuklarımı okutuyorum, 3 çocuğum var 3'ü de okula gidiyor. Hiç kimseye muhtaç olmamak adına burada, bu iki göz odada ekmek mücadelesi veriyoruz çok şükür. İsterim ki insanlara daha geniş ürünler sunayım ama, burada çıkartabildiğim bayanlar için etek, bluz, elbise ve çocuklar için eşofman dikiyorum" dedi.(Halil Koyun /İHA)