3 aylık bebeğini döven baba tutuklandı

Gaziantep'te Y.G., ağlayan 3 aylık bebeğini döverek darbetti .Bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen baba, gözaltına alındı; ardından da tutuklandı

Gaziantep'te yaşayan Y.G., Kahvelipınar Mahallesindeki evinde ağlayan ve 3 aylık olduğu belirtilen C.G. isimli bebeğini dövmeye başladı. Ağlayan ve susmayan bebeği kafasına vurarak döven babanın şiddeti, bu sırada odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Odaya annenin girmesiyle son bulan şiddetin ardından bebek, hastaneye kaldırıldı. Kafasında tramvaya bağlı yaralanma tanısı konulan bebeğin tedavisine başlandı. Yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ve tepkilere yol açmasının ardından polis ekipleri, babayı gözaltına aldı.

Öte yandan Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Y.G. hakkında adli sürecin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" diye konuştu.

KOMŞULAR ŞAŞKIN

2 yıllık evli olan Yunus-Semra Göç çiftinin komşuları ise olayı sosyal medyadan öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını söylediler. Cihan bebeği darp eden fabrika işçisi baba Yunus Göç'ü sakin bir kişilik olarak tanıdıklarını ifade eden komşularından Ökkeş Sevimli, "Ben görünce şok oldum. En son yapacak kişi buydu. Neden yaptığını bilmiyorum. Yaptığı işe bir anlam veremiyorum. Çok fazla dışarı çıkan komşuluk ilişkisi olan birisi değildi. Neden böyle yaptı anlamadım” diye konuştu.

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

VALİ DAVUT GÜL CİHAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, babası Yunus Göç'ün dövdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etti.

Öğle saatlerinde beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve ilçe kaymakamları ile hastaneye gelen Vali Gül, tedavisi devam eden Cihan bebeğin durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. DHA