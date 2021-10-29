29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de halk otobüsleri ücretsiz mi?
29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de halk otobüsleri ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu günü gezip eğlenmeye ayıran İstanbullular toplu taşımanın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını merak ediyor. İETT (otobüs, metro, metrobüs, vapur) seferlerine ilişkin İETT'den açıklama gelmiş bu seferlerin 29 Ekim'de ücretsiz olacağı belirtilmişti. Peki marmaray seferleri ücretli mi olacak? Halk otobüsleri 29 Ekim'de bedava mı?
29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de halk otobüsleri ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu günü gezip eğlenmeye ayıran İstanbullular toplu taşımanın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını merak ediyor. İETT (otobüs, metro, metrobüs, vapur) seferlerine ilişkin İETT'den açıklama gelmiş bu seferlerin 29 Ekim'de ücretsiz olacağı belirtilmişti. Peki marmaray seferleri ücretli mi olacak? Halk otobüsleri 29 Ekim'de bedava mı? 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milyonlarca kişi resmi tatil kapsamında işe gitmiyor. Ancak işe gitmek zounda olan işçiler de 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İStanbulluların en sık kullandığı ulaşım ağı olan Marmaray ile ilgili 29 Ekim'de flaş karar alındı. Peki 29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Ekim'de halk otobüsleri ücretsiz mi?
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29 Ekim'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.
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29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
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29 Ekim tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede kutlanan ulusal bir bayramdır. Ulusal bayram olması bakımından 29 Ekim günü resmi tatil uygulanır. 29 Ekim'de bir çok çalışan izinlidir. Ayrıca bu günde kamu kurumları da çalışmaz. 29 Ekim ile kanunda şöyle deniliyor: “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.”
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29 Ekim nedir?
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır
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Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.
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