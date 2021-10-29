29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? İZBAN bugün bedava mı? ESHOT (otobüs-metro) 29 Ekim'de ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir çok ilimizde toplu taşımalar ücretsiz ve indirimli olarak yapılıyor. İzmir'de yaşayanlar da kentlerinde ESHOT (otobüs,metro) seferlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'de ESHOT ulaşımı yüzde 50 indirimli uygulanacak. İZBAN seferlerine ilişkin de Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayımlandı. Peki 29 Ekim'de İZBAN bedava mı?