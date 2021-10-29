29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? İZBAN bugün bedava mı? ESHOT (otobüs-metro) 29 Ekim'de ücretsiz mi?
29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? İzmir'de 29 Ekim'de otobüs, metro, vapur İzban indirimli mi bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir'de büyük coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim kutlamalarına katılmak isteyen ve işe giden vatandaşlar İzmir'de 29 Ekim ESHOT ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.
29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? İZBAN bugün bedava mı? ESHOT (otobüs-metro) 29 Ekim'de ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir çok ilimizde toplu taşımalar ücretsiz ve indirimli olarak yapılıyor. İzmir'de yaşayanlar da kentlerinde ESHOT (otobüs,metro) seferlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir'de ESHOT ulaşımı yüzde 50 indirimli uygulanacak. İZBAN seferlerine ilişkin de Resmi Gazete'de çok önemli bir karar yayımlandı. Peki 29 Ekim'de İZBAN bedava mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın en renkli kutlandığı illerin başında İzmir geliyor. Cumhuriyetin ilan edilmesi anısında her yıl 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu sene koronavirüs kısıtlamaları olmadan kutlanacak. 29 Ekim ulusal bayram olması nedeniye resmi tatildir.
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29 Ekim'in tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar bu günü gezerek ve eğlenerek geçirmek istiyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi? İZBAN bugün bedava mı? ESHOT (otobüs-metro) 29 Ekim'de ücretsiz mi?
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29 Ekim'de İZBAN ücretsiz mi?
29 Ekim'de İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz bedava olarak yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
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ESHOT (otobüs-metro) 29 Ekim'de ücretsiz mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na katılımını kolaylaştırmak için gün boyunca ulaşım tarifesinde yüzde 50'lik indirim kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar uyarınca vatandaşlar gün boyunca mevcut toplu ulaşım ücret tarifesinin yarısı tutarında ödeme yapacak.
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29 Ekim günü ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, mevcut ücret tarifelerinin yüzde 50'si geçerli olacak. (İzban ücretsiz oldu) Havalimanı, Baykuş ve Yerleşke Öğrenci tarifeleri ile kontörlü ulaşım kartları ve Bilet 35 hizmetinde mevcut tarifelerde değişiklik olmayacak
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