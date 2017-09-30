30.09.2017 16:47:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde 105 sporcunun katıldığı 27. Uluslararası Alanya Triatlon Yarışı yapıldı.

Alanya Belediyesi tarafından 27. kez düzenlenen Uluslararası Alanya Triatlon Yarışı Galip Dere Plajı'nda gerçekleşti. Yaş grubu uzun mesafede 40, yaş grubu kısa mesafede 57 ve yaş grubu takım yarışlarında 8 sporcu yarıştı.

Yaş grubu kısa mesafede 59 dakika 52 saniye ile Emirhan Altıntaş birinci oldu. Yaş grubu uzun mesafede ise 2 saat 3 dakika 54 saniye ile Zülfü Karabulut birinciliği kazandı.

Yaş grubu takım yarışlarında ise Antalya Triatlon Spor Kulübü birinci, Alanya Kaptan Hotels ikinci ve Angel takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik verdi.