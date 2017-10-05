26. İstişare ve Değerlendirme Kampı yarın başlıyor

05.10.2017 10:57:13

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AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Kampı, Afyonkarahisar'da yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampın açış konuşmasında teşkilatlardaki değişim sürecine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl aranın ardından, 6-7-8 Ekim tarihlerinde Afyon'da gerçekleştirilecek 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Güral Afyon Termal Otel'de 6-7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıya, 3 yıl aranın ardından tekrar 'Genel Başkan' sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Geleneksel istişare kampı, Meclis'in açılmasının hemen ardından yapılıyor. Toplantıda, 2019 seçimlerine yönelik strateji ve yol haritası belirlenecek.Toplantının açış konuşmasını 7 Ekim Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Açış ve kapanış konuşmalarının gerçekleştirileceği toplantılar haricindeki programlar basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Kapanış konuşması da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8 Ekim Pazar günü yapılacak. Kampta, Erdoğan'ın, 'metal yorgunluğu' ifadesinin ardından teşkilatlardaki değişim sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.KAMPTA BİR İLKKampa kurucular kurulu üyeleri, MYK üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyeleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 41 ay sonra başkanlık edeceği kampa, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, AK Parti kurucular kurulunun yanı sıra AK Parti'nin kurucu milletvekilleri de ilk kez davet edildi. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in kampa katılacağı belirtilirken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise katılmayacağı öğrenildi. Milletvekilleri ve partililer, toplantıya eşleri ve çocuklarıyla katılacak.Toplantıda, gündemdeki konular kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Gerek dış politika gerek iç politika gerekse ekonomi konuları, parti içi istişare mekanizmasıyla ele alınacak. Kampın, ilk oturumu 'ekonomi' ağırlıklı olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek birer konuşma yaparak, ekonomi alanında bilgilendirmeler yapılacak. İkinci oturumun gündemi ise 'güvenlik politikaları' olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bu oturumda birer sunum yapacak. Erdoğan'ın tüm oturumlara başkanlık edeceği kaydediliyor.(Enise Vural/İHA)