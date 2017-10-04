04.10.2017 12:24:11

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Bursa'da bir genç motosikletle 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.Olay gece 00.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki Hasan T., Bursa'dan Uludağ istikametine giderken kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti ve motosikletiyle beraber uçuruma düştü. Olayı gören arkadaşları hemen 112 ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 25 metrelik uçurumda yaralı olarak mahsur kalan Hasan T.'yi kurtarmak için AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma(NAK) destek olarak geldi. İtfaiye, AFAD ve NAK ekipleri uçurumdan inerek yukarıdan atılan destek halatlarıyla yaralıya ulaştı. Yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra sedyeye alındı. Uçurumdan inen ekipler yaralı Hasan T.'yi sedyeye bağladıktan sonra kontrollü bir şekilde uçurumdan çıkarmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma operasyonu sonrası düştüğü uçurumdan çıkarılan Hasan T. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Hasan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(Yusuf Ali Arslan / İHA)