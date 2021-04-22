DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?
Kreş ve anaokulları açıldı mı? Tam kapanmada kapatılan anaokulları yeniden açıldı mı? Anaokulu ve kreşler açılacak mı?
NATO, Rusya'nın Ukrayna civarındaki askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürecek

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

23 Nisan'da marketler kapalı mı? 23 Nisan 2021 cuma marketler kaça kadar açık?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar da 23 Nisan'da marketler kapalı mı sorusunu sormaya başladı. Alınan yeni kısıtlama kararı doğrultusunda sokağa çıkma yasağına 22 nisan 2021'de perşembe günü saat 19.00'dan başlanacak ve pazartesi günü sona erecek. Market ve fırınların açık olup olmadığını merak edenlerde 23 Nisan'da marketler açık mı diye sormaya başladı. Peki 23 Nisan 2021 cuma marketler kaça kadar açık? 23 Nisan'da marketler kaçta kapanacak? 23 Nisan'da marketler ne zaman kapanıyor?

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.04.2021 13:30:06
23 Nisan'da marketler kapalı mı? 23 Nisan 2021 cuma marketler kaça kadar açık?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Açıklama sonrası 81 ile konu ile ilgili genelge gönderildi. 23 nisanda hangi işletmelerin açık olacağı hangilerinin de kapalı olacağı merak edilen konular arasındaydı. Yapılan açıklama ile 23 nisanda nerelerin açık nerelerin kapalı olacağı belli oldu. Marketlerin durumunu merak eden vatandaşlar 23 Nisan'da marketler kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 23 Nisan 2021 cuma marketler kaça kadar açık? 23 Nisan'da marketler kaçta kapanacak? 23 Nisan'da marketler ne zaman kapanıyor?

23 Nisan'da marketler kapalı mı?

23 Nisan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının usul ve esasları geçerli olacak. Dolayısıyla hafta sonu marketler açık olduğu için 23 Nisan'da da marketler kapalı olmayacak. Marketlerin 23 nisanda çalışma saatleri ise hafta sonu çalışma saatleri ile aynı olacak.

23 Nisan'da marketler kaça kadar açık olacak?

23 Nisan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının usul ve esasları geçerli olacak. Dolayısıyla hafta sonu için uygulanan yasaklar ve muafiyetler 23 Nisan için de geçerli olacak. Türkiye'de marketler 23 Nisan günü 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapacak.

Zincir marketler hafta içi ve hafa sonu kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Dolayısıyla zincir marketler hafta içi saat 18.00'e kadar açık olacak. Hafta sonu ise 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapacak.

AVM'ler 23 Nisan'da açık olacak mı?

AVM'lerde çalışanlar ve AVM'de işi olan vatandaşlar AVM'ler 23 Nisan'da açık olacak mı? sorusuna anıt aramaya çalışıyor. 23 Nisan 2021'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında AVM'ler açık olmayacak. 23 Nisan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı usulleri uygulanacak

23 Nisan'da kimler sokağa çıkabilir?

23 Nisan'da sokak kısıtlamasından muaf olanlar kimler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

23 Nisan resmi tatil

Türkiye'de resmi tatiller arasında 23 Nisan'da bulunuyor. 23 Nisan'da TBMM'nin açılışıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm yurtta kutlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş