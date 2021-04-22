Yapılan açıklamaya göre 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AVM'lerde çalışanlar ve AVM'de alışveriş yapmak için plan yapan insanlar da cuma gününe denk gelen 23 Nisan'da AVM'ler kapalı mı? gibi soruları sormaya başladı. Peki AVM'ler cuma günü 2021'de (23 nisan) kapalı mı? AVM'ler 23 Nisan cuma günü açık mı yoksa kapalı mı sorusunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

23 Nisan ile ilgili beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlnana genelge ile 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı belirtildi. Genelge 81 ile gönderildi. Sokağa çıkma yasağı 22 nisan perşemebe gübü saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve pazartesi 05.00'de sona erecek. Haberi alan vatandaşlar da 23 Nisan'da AVM'ler kapalı mı? 23 Nisan 2021'de AVM'ler açık mı? sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte 23 Nisan'da AVM'ler açık mı yoka kapalı mı olacak sorusunun yanıtı;

AVM'LER 23 NİSAN'DA KAPALI MI?

Alışveriş merkezi çalışanları ya da alışveriş merkezlerinden alışeriş yapmak için 23 Nisan günü plan yapan vatandaşlar sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla 23 Nisan'da AVM'ler kapalı mı sorusunu sormaya başladı. Vaka sayılarının artmasını önlemek için resmi tatillerde vatandaşların sosyal mesafeyi düşürmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının usul ve esasları geçerli oalcak. Yani hafta sonu AVM'ler kapalı olduğu için 23 Nisan'da da AVM'ler kapalı olacak.

AVM'LER 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

23 Nisan 2021'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında AVM'ler açık olmayacak. 23 Nisan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı usulleri uygulanacak

23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu yasağında olduğu gibi 23 Nisan'da da marketler ve bakkalar açık olacak. Hafta sonu hangi işletmeler açık ise 23 Nisan'da açık olacak. Ayrıca hafta sonunda hangi işletme ve iş yeri kapalı ise 23 Nisan'da da kapalı olacak.

23 NİSAN'DA SOKAPA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

23 Nisan sokağa çıkma yasağından muaf olanların listesi yine hafta sonu yasağında muaf olanlar listesi ile aynı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf ise 23 Nisan'da o kişiler muaf olacak.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de resmi tatiller arasında 23 Nisan'da bulunuyor. 23 Nisan'da TBMM'nin açılışıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm yurtta kutlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.