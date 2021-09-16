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220 promil alkolle çarptı; serbest kaldı

Halkalı Atakent Mahallesi'nde 14 Eylül akşam 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik görevlisi olarak çalışan Serhat Kaymaz, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısında bulunan otobüs durağına geçmek istediği sırada hızla gelen bir otomobil önce yol kenarındaki araca ardından da Kaymaz'a çarptı. Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polislere teslim edildi. Gözaltına alınarak Halkalı Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Barış K.'nın yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkol çıktığı öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Barış K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

2021-09-16 20:13:32
Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz Yeni Riva Yolu'nda lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden baba Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.
Van'da kapalı kasa kamyonda 158 göçmen yakalandı

Van'da kapalı kasa kamyonda 158 göçmen yakalandı

Van'da, polis ekiplerince durdurulan kapalı kasa kamyonda, yurda yasa dışı yollarla sokulan Afganistan uyruklu 158 göçmen yakalandı. Aracına el koyulup, 298 bin 778 TL ceza kesilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.
“Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı” Bu akşam TRT 1'de başlıyor…

“Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı” Bu akşam TRT 1'de başlıyor…

TRT 1’in merak ve heyecanla beklenen dev projesi “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” bu akşam saat 20.00’de başlıyor.
Sadakataşı’ndan Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı

Sadakataşı’ndan Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı

Sadakataşı Derneği, ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'da zor şartlar altında hayatlarını sürdüren Filistinli mültecilere gıda ve ilaç yardımı ulaştırdı.
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