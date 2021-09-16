220 promil alkolle çarptı; serbest kaldı

Halkalı Atakent Mahallesi'nde 14 Eylül akşam 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik görevlisi olarak çalışan Serhat Kaymaz, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısında bulunan otobüs durağına geçmek istediği sırada hızla gelen bir otomobil önce yol kenarındaki araca ardından da Kaymaz'a çarptı. Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polislere teslim edildi. Gözaltına alınarak Halkalı Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Barış K.'nın yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkol çıktığı öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Barış K., adli kontrolle serbest bırakıldı.