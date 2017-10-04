'2025'te tüm dünyada en büyük şirketlerin yüzde 40'ı...'

04.10.2017 13:18:09

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Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2025 yılında dünyadaki en büyük şirketlerin yüzde 40'ının aile şirketleri olacağını aktardı.Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı , Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği 'Aile Şirketlerine Küresel Bakış' başlıklı konferansta konuştu. Türkiye ve dünyada aile şirketlerinin işleyişi hakkında konuşan Sabancı, "2025 yılında tüm dünyada en büyük şirketlerin yüzde 40'ı aile şirketlerinden oluşacak gözüküyor. TAİDER araştırmalarında da Türkiye'de işletmelerin yüzde 95'i aile şirketinden oluşuyor.Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı gelişimi için aile şirketlerinin uzun ömürlü olmaları, nesilden nesile başarıyla ve büyüyerek geçebilmeleri ve dünya çapında markalar oluşturabilmemiz için bu konularda iyi örneklere bakıp iyi şeyleri adapte edebilmemizden geçiyor. Bu konuda öğrenecek, çalışacak çok işimiz olduğu gözüküyor" dedi.Sabancı aile şirketlerini bekleyen iki önemli tehlikenin bulunduğunu aktardı. Bunlardan ilkinin kurumsallaşma ikincisinin ise şirketin gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurguladı. Güler Sabancı, Türkiye'nin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için de aile şirketlerine ve bu şirketlerin nesilden nesile aktarılmasına çok ihtiyacın olduğunu sözlerine ekledi.(Ali Canberk Özbuğutu / İHA)