2021 Yetim Raporu yayımlandı
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı.
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
BURSA
20:02
ANKARA
19:47
SİVAS
19:30
ERZURUM
19:13
HAKKARİ
18:59
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
ANKARA
19:47
ERZURUM
19:13
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı.
Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.