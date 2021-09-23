2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar, okyanuslardaki gizemli dünyayı yansıttıkları kareleriyle, 2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın birincisi olmak için yarıştı. Su altı yaşamın ve çevrenin önemine dikkat çekmek amacıyla Oceanographic (Okyanus Bilimi) dergisi tarafından düzenlenen yarışmanın kazananları belli oldu. Türk fotoğrafçı Kerim Sabuncuoğlu'nun Bodrum'da çektiği fotoğraf, yarışmada büyük başarı elde etti. İşte 2021 Okyanus Fotoğrafları Ödülleri'nin sahipleri...