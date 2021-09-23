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2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar, okyanuslardaki gizemli dünyayı yansıttıkları kareleriyle, 2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın birincisi olmak için yarıştı. Su altı yaşamın ve çevrenin önemine dikkat çekmek amacıyla Oceanographic (Okyanus Bilimi) dergisi tarafından düzenlenen yarışmanın kazananları belli oldu. Türk fotoğrafçı Kerim Sabuncuoğlu'nun Bodrum'da çektiği fotoğraf, yarışmada büyük başarı elde etti. İşte 2021 Okyanus Fotoğrafları Ödülleri'nin sahipleri...

2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu
23.09.2021 09:52:07
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Keşif kategorisi üçüncüsü

Matty Smith

1
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kolektif portfolyo kategorisinde öne çıkan finalist

Steven Kovacs

2
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Macera kategorisinde öne çıkan finalist

James Ferrera

3
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kolektif portfolyo kategorisi üçüncüsü

Alex Kydd

4
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Genç okyanus fotoğrafçısı kategorisi birincisi

Hannah Le Leu

5
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kadın 50 Fathom kategorisi birincisi

Renee Capozzola

6
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kadın 50 Fathom kategorisi ikincisi

Aimee Jan

7
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Koruma kategorisi ikincisi

Galice Hoarau

8
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Koruma kategorisi övgüye değer fotoğrafı

 Nicholas Samaras

9
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Koruma kategorisi birincisi

Kerim Sabuncuoğlu

10
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Macera kategorisi üçüncüsü

 Sébastien Pontoizeau

11
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Okyanus fotoğrafçısı kategorisi üçüncüsü

Matty Smith

12
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Okyanus fotoğrafçısı kategorisi ikincisi

Henley Spiers

13
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Okyanus fotoğrafçısı kategorisi birincisi

Aimee Jan

14
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kolektif portfolyo ödülü

Galice Hoarau

15
2021 Okyanus Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Keşif kategorisi birincisi

Martin Broen

16
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