2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? 6 Haziran 2021 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları nihayet açıklandı. Sınav sonuçlarına heyecanla bakan öğrencilerin önünde şimdi de istedikleri lisede eğitime devam etmek için tercih süreci başladı. 2021 LGS sınavında 97 öğrenci 500 tam puan aldığı açıklandı. Peki 2021 LGS şampiyonları kimler? 2021 LGS'de birinci olanlar kimler? LGS birincisi hangi ilden ve ilçeden çıktı?