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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? 6 Haziran 2021 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavının sonuçları nihayet açıklandı. Sınav sonuçlarına heyecanla bakan öğrencilerin önünde şimdi de istedikleri lisede eğitime devam etmek için tercih süreci başladı. 2021 LGS sınavında 97 öğrenci 500 tam puan aldığı açıklandı. Peki 2021 LGS şampiyonları kimler? 2021 LGS'de birinci olanlar kimler? LGS birincisi hangi ilden ve ilçeden çıktı?

2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?
30.06.2021 10:06:38
2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

2021 LGS sınav sonuçları açıklandı. 1 milyondan fazla kişi açıklanan sonuçlarına bakmak için MEB'in sitesine akın etti. 

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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

2021 LGS sınavında 97 öğrencinin soruların hepsini yaparak 500 tam puan aldığı açıklandı. Peki LGS şampiyonu kim? LGS birincileri kimler? LGS'de kim birinci oldu?

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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

2021 LGS şampiyonu kim?

LGS birincisi henüz belli olmadı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlanmasıyla LGS birincisinin açıklanması bekleniyor…

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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

LGS birincisi kim?

LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Ancak LGS birincilerinin isimleri ve hangi ilden çıktıkları henüz belli değil.

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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?

2021 LGS'ye kaç kişi girdi?

LGS' ye bu yıl, 1 milyon 200 bin aday başvurdu.

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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?
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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?
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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?
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2021 LGS şampiyonu kim? LGS şampiyonu hangi ilden çıktı? LGS birincisi ismi nedir?
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