2021 Haziran ek atama olacak mı? Öğretmen ek atama kontenjan ve branş dağılımı

2021 Haziran ek atama olacak mı? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 2021 yılında ek atama yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyor. 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulan ve atama bekleyen öğretmen adayları sosyal medya platformu Twitte'dan seslerini duyurabilmek için 150 binden fazla mesaj attı. Peki 2021 ek atama yapılacak mı? Öğretmen ek atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Haziran'da sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Haziran'da sözleşmeli ek atama kontenjanı kaç olacak? Yazın ek atama yapılacak mı?

2021 Haziran ek atama olacak mı? Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 2021 yılında ek atama yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyor. 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulan ve atama bekleyen öğretmen adayları sosyal medya platformu Twitte'dan seslerini duyurabilmek için 150 binden fazla mesaj attı. Peki 2021 ek atama yapılacak mı? Öğretmen ek atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? Haziran'da sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı? Haziran'da sözleşmeli ek atama kontenjanı kaç olacak? Yazın ek atama yapılacak mı?

Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "20 bin öğretmen ataması yapacağız" açıklaması ile sevinmişti. Ancak atama sayısını düşük bulanlar da ek atama yapılması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Atama sayısının yetersiz olduğunu düşünen binlerce kişi en az 40 bin ek atama yapılmasını istiyor. Pandemi nedeniyle öğretmen açığının bir kez daha ortaya çıktığına değinen öğretmen adayları 2021 yazında en az 40 bin kişilik daha atama yapılmasını istiyor. Sosyal medya platformlarından da seslerini duyurmak isteyen öğretmen adayları 2021 yılında ek atama yapılması için binlerce mesaj attı. Peki 2021 Haziran ek atama olacak mı? Haziran'da öğretmen ataması yapılacak mı? Ek atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

2021 HAZİRAN EK ATAMA OLACAK MI?

Binlerce kişi emeklerinin karşılığını alabilmek ve ülkedeki eğitmen açığının kapatılması için atama bekliyor. Ek atama bekleyenler 2021 Haziran ek atama olacak mı? sorusunu da sıkça araştırmaya başladı. Ek atama yapılıp yapılmayacağı 20 bin öğretmen atamasının tamamlanmasından sonra netlik kazanacak. Ancak her sene Türkiye'de yaklaışık 40 bin öğretmen ataması yapılmaktadır. Yani 20 bin öğretmen ataması bu sayının çok altında kalıyor. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda bir ek atama beklemek mümkün. Ancak ek atama kontenjanı ve branş dağılımı ilerleyen zamanlarda belli olacak. 2021 yılında ek atamanın yapılıp yapılmayacağına yaz aylarında karar verilecek.

EK ATAMA KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

Ek atama ile ilgili netlik kazanılmamaışken 202 ek atama ek atama kontenjan ve branş dağılımı hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Ek atama takvimi açıklanırsa kontenjan ve branş dağılımı da belli olacaktır. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ek atama olup olmayacağı da belli değil. Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konu üzerinde karar verecektir.

EK ATAMA BEKLEYENLER TWİTTER'DA TT OLDU

2021 yılında ek atama yapılmasını bekleyen binlerce kişi 150 binden fazla mesaj attı. Yetkililere seslerini duyurmak isteyen öğretmen adayları açılacak ek atama kontenjanı ile hayallerini kurdukları öğretmenlik mesleğine başlamak istiyor. İşte Twitter'da ek atama talebiyle atılan bazı mesajlar,

"600.000 atama bekleyen öğretmen olduğu biliniyorken 90.000 ücretli öğretmenin istihdam edilmesi eğitim sistemimizin kanayan yarasıdır. Ücretliye son verilip bu sene en az 60 bin atama yapılmalıdır.. Ek 40 bin öğretmen ataması haktır."

"Ataması yapılmayan öğretmenler olarak bizleri ne zaman göreceksiniz? Ek atama için ne zaman onay vereceksiniz?"

"Eğitime rekor bütçe ayrılmışken ve 140.000 öğretmen ihtiyacı olduğu sayıştay raporuyla belirlenmişken 20 bin atama asla kabul edilemez..Ek 40 bin öğretmen ataması daha yapılmalıdır.Bu sese kulak verin..

EK 40 BİN ATAMA HAKTIR."

"Sayın Cumhurbaşkanım @RTErdogan geçen sene 2600 Türkçe öğretmeni atandı taban puanımız 75,99 a düştü. Diğer branşların da bizden farkı yok bizim suçumuz bu sene yüksek puanlarla ortada kalmak mı? Lütfen bu mağduriyeti giderin ek 40 bin ile yüzümüzü güldürün."

2021 ÖĞRETMENLER ATAMA TAKVİMİ

Ek atama bekleyen öğremten adaylarının beklentisi 20 bin öğretmen atamasının tamamlanmasından sonra betlik kazanacak. 20 bin öğretmen ataması için tercihler 01-06 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Eylül 2021 tarihinde öğretmen atama sonuçları açıklanacak. 20 bin öğretmen atamasının tamlanması ile 2021 Haziran ek atamalarının yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.