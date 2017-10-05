2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı

05.10.2017 09:38:23

Kamu kaynaklarının kullanımında Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek.

Maliye Bakanlığının "2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği Bakan Naci Ağbal'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, gelecek üç yıla ilişkin ekonomi politikasının temel amacı; makroekonomik istikrarı korumak, mali disiplini sürdürmek, cari dengeyi iyileştirmek, enflasyonu düşürmek, büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek olarak belirtildi.

Maliye politikasının temel önceliklerini ise para politikası hedefleriyle uyumlu olarak ekonomik istikrarın korunması, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesi, cari açığın sürdürülebilir düzeyde tutulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımların teşvikine katkı verilmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin kontrol altında tutulması, faiz dışı harcamaların tedrici olarak azaltılması, kamu harcama ve gelirlerinin milli gelirdeki payının sınırlandırılmasıyla etkinliğinin artırılması, kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi oluşturdu.

Kamu kaynaklarının kullanımında OVP ve OVMP'de belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması sağlanacak. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacak.

- İnsan kaynakları altyapısı güçlendirilecek

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyi artırılacak, mali yönetim ve kontrol alanındaki hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik insan kaynakları altyapısını güçlendirmek amacıyla faaliyetler yürütülecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planı'ndaki politikalarla uyumu gözetilecek. Kurum bütçelerinin harcama politika ve öncelikleriyle bağlantısını artırmak, kamu kaynağıyla elde edilen çıktı ve sonuçların daha etkin şekilde ilişkilendirilmesini ve çok yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesini sağlamak amacıyla kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına kademeli geçilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

- Bütçe Hazırlama Rehberi

Çağrı kapsamında yer alan bütçe hazırlama rehberine göre, bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2018 yılı için yüzde 7, 2019 için yüzde 6 ve 2020 yılı için yüzde 5 olarak esas alınacak. GSYH'deki büyüme oranı ise 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 5,5 olarak dikkate alınacak.

Döner sermaye gelirleriyle bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığıyla karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacak.

1. Yükseköğretim kurumlan dışında kalan özel bütçeli idareler son üç yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yılsonu kesin mizanı ile 2017 yılı altı aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyeceklerdir.

Yükseköğretim kurumları dışındaki özel bütçeli idareler son 3 yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yıl sonu kesin mizanıyla 2017 yılı 6 aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyecek.

İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacaklar, önceki gerçekleşmeler ve geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda yapılacak gelir tahminlerini, gelir bütçe fişlerine yansıtacaklar.



Kamu idareleri taşıt edinimine ilişkin ödenek tekliflerinde 15 Eylül 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararları ve ilgili hususları dikkate alacak.

cari bütçede yer alan yatırım nitelikli harcamaların da yatırım programı kapsamına alınacağı belirtilmiş olduğundan, idarelerce yapılacak bütçe tekliflerinde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 10. Kalkınma Planı'nda yer verilen 25 öncelikli dönüşüm programından "Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Eylem Planı"nın ilgili bölümündeki yatırım tanımına uymayan işler, yatırım programında yer almayacak.

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