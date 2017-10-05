2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?

05.10.2017 09:37:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sonbahar Dönemi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin takvim yayınladı. Adayların 17 Eylül 2017 tarihinde katılım sağladığı YDS'nin sonuçları ÖSYM aday işlemleri sisteminden 5 Ekim 2017 tarihinde öğrenilebilecek. Adaylar, aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecekler. ÖSYM aday işlemleri sistemi dışında mobil uygulama ile de sonuçlar görülebilecek. Adayların sınav sonuç belgeleri, adreslerine posta yolu ile gönderilmeyecek. İnternet sitesi üzerinden yapılan sonuç ilanı tebliğ hükmündedir.

2017 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

2017 YDS sonuçları 5 Ekim 2017 tarihin açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak ve öğrenciler sonuçlarını öğrenebilecek.

YDS sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyleriyle giriş yapıp sonuçları öğrenebilecekler. Buradan açıklanacak sonuçlar dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderimi gerçekleşmeyecek.

2017 YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, ÖSYM tarafından 5 Ekim tarihinde gün içerisinde erişime açılacak. Geçtiğimiz dönemlerde 12.00 ve 15.15 gibi farklı saatlerde açıklanan sonuçların, bu yıl hangi saatlerde duyurulacağı belirtilmedi.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.

YABANCI DİL SEVİYELERİ NELERDİR?

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden;

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İlkbahar ve sonbahar olarak yılda iki defa düzenlenen YDS sonucunda alınan puanlar, 5 yıl geçerlilik süresine sahiptir. 5 yıl sonunda YDS'ye girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri, alt seviyeye düşürülür. B seviyesinde bulunanlar, 80-89 aralığında puan alamazlarsa tazminatları C seviyesi üzerinden verilir. C seviyesinde bulunanlar da sınavdan 70-79 aralığında puan alamadıkları zaman tazminatları, alt seviyelere tazminat ödenmediği için kesilecektir.

YDS SINAVININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

â€" Sınava, atandığı salonda girmesi,

â€" SINAVA GİRİŞ KODU'nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

â€" Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

â€" Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

â€" Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması

â€" Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

â€" Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

â€" Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

YDS YABANCI DİL TAZMİNATI

YDS sonucunda alınan puanlara göre seviyeler belirlendikten sonra, seviyelere göre de yabancı dil tazminatı için katsayılar belirlenir. Seviyeler ve bunlara ait katsayılar şu şekildedir;

Katsayı

- C grubu katsayısı 300

- B grubu katsayısı 600

- A grubu (90- 95 puan aralığı) katsayısı 900

- A grubu (96- 100 puan aralığı katsayısı 1200

YABANCI DİL TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİR?

Yabancı dil tazminatı ödemesi yapılanlar;

- Hakimler, savcılar

- Mülki idare amirleri

- Daire Başkanı ve daha üst görevlerde bulunanlar

- Dışişleri Bakanlığı meslek memurları

- Üniversitede öğretim elemanı olanlar

- Öğretmenler

- Tercüman ve mütercimler

Yabancı dil tazminatı için onay gerekmez ancak yabancı dil tazminatı alımı için, yabancı dil bilgisinden yararlanılıp yararlanılmadığına dair ita amirinden onay alınması şartı getirilmiştir.