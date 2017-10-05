SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonbahar Dönemi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'nin gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağı adaylar tarafından büyük merakla bekleniyor. Peki, 2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor? İşte, YDS sonuçları sorgulama sayfası!

2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?
05.10.2017 09:37:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sonbahar Dönemi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin takvim yayınladı. Adayların 17 Eylül 2017 tarihinde katılım sağladığı YDS'nin sonuçları ÖSYM aday işlemleri sisteminden 5 Ekim 2017 tarihinde öğrenilebilecek. Adaylar, aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecekler. ÖSYM aday işlemleri sistemi dışında mobil uygulama ile de sonuçlar görülebilecek. Adayların sınav sonuç belgeleri, adreslerine posta yolu ile gönderilmeyecek. İnternet sitesi üzerinden yapılan sonuç ilanı tebliğ hükmündedir.

2017 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

2017 YDS sonuçları 5 Ekim 2017 tarihin açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak ve öğrenciler sonuçlarını öğrenebilecek.

YDS sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyleriyle giriş yapıp sonuçları öğrenebilecekler. Buradan açıklanacak sonuçlar dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderimi gerçekleşmeyecek.

2017 YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, ÖSYM tarafından 5 Ekim tarihinde gün içerisinde erişime açılacak. Geçtiğimiz dönemlerde 12.00 ve 15.15 gibi farklı saatlerde açıklanan sonuçların, bu yıl hangi saatlerde duyurulacağı belirtilmedi.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.

YABANCI DİL SEVİYELERİ NELERDİR?

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden;

90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

İlkbahar ve sonbahar olarak yılda iki defa düzenlenen YDS sonucunda alınan puanlar, 5 yıl geçerlilik süresine sahiptir. 5 yıl sonunda YDS'ye girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri, alt seviyeye düşürülür. B seviyesinde bulunanlar, 80-89 aralığında puan alamazlarsa tazminatları C seviyesi üzerinden verilir. C seviyesinde bulunanlar da sınavdan 70-79 aralığında puan alamadıkları zaman tazminatları, alt seviyelere tazminat ödenmediği için kesilecektir.

YDS SINAVININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

â€" Sınava, atandığı salonda girmesi,

â€" SINAVA GİRİŞ KODU'nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

â€" Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

â€" Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

â€" Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması

â€" Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

â€" Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

â€" Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

YDS YABANCI DİL TAZMİNATI

YDS sonucunda alınan puanlara göre seviyeler belirlendikten sonra, seviyelere göre de yabancı dil tazminatı için katsayılar belirlenir. Seviyeler ve bunlara ait katsayılar şu şekildedir;

                                                                       Katsayı

- C grubu katsayısı                                        300

- B grubu katsayısı                                         600

- A grubu (90- 95 puan aralığı) katsayısı       900

- A grubu (96- 100 puan aralığı katsayısı       1200

YABANCI DİL TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİR?

Yabancı dil tazminatı ödemesi yapılanlar;

- Hakimler, savcılar

- Mülki idare amirleri

- Daire Başkanı ve daha üst görevlerde bulunanlar

- Dışişleri Bakanlığı meslek memurları

- Üniversitede öğretim elemanı olanlar

- Öğretmenler

- Tercüman ve mütercimler

Yabancı dil tazminatı için onay gerekmez ancak yabancı dil tazminatı alımı için, yabancı dil bilgisinden yararlanılıp yararlanılmadığına dair ita amirinden onay alınması şartı getirilmiştir.


        YORUM YAZ
    O yetki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi
    O yetki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi
    AK Parti MKYK, Davutoğlu döneminde genel başkandan geri aldığı il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini genel başkana devretme kararı aldı.
    05.10.2017 09:41:19
    700 bin dolarlık sır! 3 ay kaldı...
    700 bin dolarlık sır! 3 ay kaldı...
    Münevver Karabulut’un katili Garipoğlu’nun villasındaki 700 bin doları tutanağa geçirmeyen polisler hakkındaki dava karara bağlanamazsa yıl sonunda zaman aşımına girecek.
    05.10.2017 09:40:38
    Havice DEAŞ'tan temizlendi
    Havice DEAŞ'tan temizlendi
    Irak'ta, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
    05.10.2017 09:38:15
    2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?
    2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?
    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonbahar Dönemi için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'nin gerçekleştirilmesinin ardından sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağı adaylar tarafından büyük merakla bekleniyor. Peki, 2017 YDS sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor? İşte, YDS sonuçları sorgulama sayfası!
    05.10.2017 09:37:00
    AK Parti kampında bir ilk
    AK Parti kampında bir ilk
    AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, yarın Afyonkarahisar’da başlayacak. İlk kez bir siyasi parti kampı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak.
    05.10.2017 09:35:44
    Öğretmenler Günü ne zaman?
    Öğretmenler Günü ne zaman?
    Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor? İşte cevabı
    05.10.2017 09:05:41
    Adana'da PKK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
    Adana'da PKK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
    Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösteriye katılan ve organize eden 8 kişi gözaltına alındı.
    05.10.2017 09:28:20
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
    Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    Muğla'da 4 PKK'lı yakalandı
    Muğla'da 4 PKK'lı yakalandı
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Ali Erbaş
    Ali Erbaş
    Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
    Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
    Ruhi Ersoy
    Ruhi Ersoy
    Fahri Korutürk
    Fahri Korutürk
    Bihlun Tamaylıgil
    Bihlun Tamaylıgil

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları