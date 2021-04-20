2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe mi olacak? 2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu hangi takım?

Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasıyla birçok köklü kulübe Avrupa kupalarından men cezası gelmesi bekleniyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Fenerbahçe'de ise taraftarlar 2008 şampiyonluğunun Fenerbahçe'ye verilmesini istiyor. Sosyal medyada binlerce taraftar 'Şampiyonlar Ligi takımlarının unvanlarını alması halinde 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe olacak' paylaşımları yapılmaya başlandı. Peki 2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe mi olacak? 2007-2008 Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım? 2008 Şampiyonlar Ligi takımları ceza alırsa şampiyon Fenerbahçe mi olacak?

Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasıyla birçok köklü kulübe Avrupa kupalarından men cezası gelmesi bekleniyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Chelsea'ye elenen Fenerbahçe'de ise taraftarlar 2008 şampiyonluğunun Fenerbahçe'ye verilmesini istiyor. Sosyal medyada binlerce taraftar "Şampiyonlar Ligi takımlarının unvanlarını alması halinde 2008 yılında Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe olacak" paylaşımları yapılmaya başlandı. Peki 2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe mi olacak? 2007-2008 Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım? 2008 Şampiyonlar Ligi takımları ceza alırsa şampiyon Fenerbahçe mi olacak?

2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe mi olacak?

Avrupa Süper Ligi'ni kuran takımlara çeşitli yaptırımların geleceği konuşuluyor. Bunlar arasında UEFA organizasyonlarından men kararı da var. Ancak takımların geçmişe dönük aldıkları kupalar ve şampiyonlukların ellerinden alınması söz konusu görünmüyor. Sosyal medyada dolaşan "2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe" paylaşımları geçeği yansıtmıyor. Şu anda UEFA tarafından alınan kulüplerin unvanını elinden alma gibi bir durum söz konusu değil.

Avrupa Süper Ligi takımları

Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kurucu olarak Avrupa Süper Ligi'nde yerini aldı. 3 takımın daha eklenmesiyle birlikte kurucu ekibi tamamlayacak olan Avrupa Süper Ligi, kemik kadrosunu oluşturmuş olacak.

Fenerbahçe 2008 Şampiyonlar Ligi karnesi

Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda yer aldığı (G) Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi.

İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği "Devler Ligi"nde Chelsea'ye karşı elendi. Fenerbahçe, elde ettiği bu başarıyla kendi tarihinde bir ilke imza atmanın yanında, Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarındaki performansta da üste çıktı.

(G) Grubu'nu 11 puanla tamamlayan Fenerbahçe, grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.

Fenerbahçe'nin (G) Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

(G) Grubu:

Fenerbahçe - Inter........: 1 - 0

CSKA Moskova - Fenerbahçe.: 2 - 2

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0

Inter - Fenerbahçe........: 3 - 0

Fenerbahçe - CSKA Moskova.: 3 - 1

2. Tur:

Fenerbahçe - Sevilla......: 3 - 2

Sevilla - Fenerbahçe......: 3 - 2 (Penaltılarla)

Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Chelsea......: 2 - 1

Chelsea - Fenerbahçe......: 2 - 0 (Fenerbahçe elendi)

YARI FİNAL'E GENEL TAKIMLAR AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ OLUŞTURAN TAKIMLAR

Liverpool 1 - 1 Chelsea



Barcelona 0 - 0 Man United



Man United 1 - 0 Barcelona



Chelsea 3 - 2 Liverpool

FİNAL

Chelsea 1 - 1 Man United

Sosyal medyada "2008 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe" paylaşımlarından bazıları

Sosyal medya paylaşımı: "Kupa UEFA, Avrupa Süper Lig'ine katılan takımların ünvanlarını alması halinde Şampiyonlar Ligi'nin 2008 sezonun şampiyonluk ünvanı Çeyrek Final'de Chelsea'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye geçecek."

Sosyal medya paylaşımı: "Avrupa Süper Ligine katılan geçmiş Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının unvanları alınırsa 2008 yılı Şampiyonlar Ligi şampiyon unvanı Fenerbahçe'ye kalıyor!"

Sosyal medya paylaşımı: "2008 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Fenerbahçe İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 3 gol atarak 2-1 yenerek kupanın sahibi olmuştur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.