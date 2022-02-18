20 milyar dolar TL'ye döndü! Kur korumalı hesaplarda rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kapsamında, YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi. Yurtdışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurtdışında olan ve nitelikleri Merkez Bankası'nca tespit edilen şirketlerin de YUVAM hesabı açabilmesinin önü açıldı. Tebliğde, daha önce dolar, euro ve sterlin olarak sınırlanan, dönüşümü yapılacak döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonlarında da kapsam genişletildi. Farklı döviz türlerinden geçiş de mümkün kılındı. Tebliğe eklenen madde ile Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili oldu.