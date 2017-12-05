2 PKK'lı öldürüldü
Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, bölge yöneticisi 2 PKK'lı ölü ele geçirildi.
05.12.2017 23:15:51
Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda bölge yöneticisi 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Cudi Dağı'ndaki Kösreli köyü yakınlarıda bulunan bir mağaraya gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı ölü ele geçirildi.
PKK'lıların, örgütün bölge sorumluları olduğu belirtildi.