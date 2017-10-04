2. Ordu Komutanı sınırdaydı

04.10.2017 22:24:41

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Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı tır garajı yanında TSK tarafından 17 gün önce başlatılan ve Irak askerlerinin de katıldığı tatbikatı incelemek üzere 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel bölgeye gitti. Temel'in tatbikat bölgesinde incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden tatbikatla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.Habur yakınlarındaki tatbikat alanında incelemede bulunan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tatbikat alanından ayrıldı. Gece verilen intikal ve taktik eğitiminde zırhlı araçlara hava savunmasından korunma yöntemleri temsili olarak gösterildi. Tatbikatın sonunda askerler tarafından basın mensuplarına çorba ikramı yapıldı.(Ayaz Müldür /İHA)