2 ilde 29 adrese uyuşturucu baskını: 12 gözaltı

05.10.2017 14:06:52

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Samsun ve Adana'da 29 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürülen Samsun merkezli planlı uyuşturucu operasyonda Bafra, Çarşamba ve Ayvacık ilçesi ile Adana ilinde toplam 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkezde 19, Bafra'da 1, Çarşamba'da 7, Ayvacık'ta 1 ve Adana ilinde 1 olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Söz konusu operasyon kapsamında ara yakalanmalar ile birlikte 8 kilo 114 gram esrar, 26 adet extacy, 0,92 gram bonzai, 294,6 gram kokain, 99,6 gam metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Gözaltı sayısının artması beklenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Muhammer Ay/İHA)