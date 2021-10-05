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2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar

Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarları, kaderine terk edilmiş durumda. Kaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor. Yakın zamanda ise bir defineci tarafından mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve tarihi mezar zarar gördü. Arkeolog Durmuş Altan, “Bu mezarların çoğu aslında günümüzdeki insanlar tarafından değil antik dönemden itibaren tahrip edilmiş. Maalesef günümüzde de tahrip edilmeye devam ediyor' dedi.

2021-10-05 17:27:05
Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

Depremde eşini kaybetti, kızı Ayda ve oğlu Atakan ile hayata tutunuyor

İzmir'de geçen yıl 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında eşi Fidan Gezgin'i (38) kaybeden, 4 yaşındaki kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra mucize şekilde kurtarılan Uğur Gezgin (41), aradan geçen 11 aylık süreçle ilgili DHA'ya konuştu. Kızı Ayda ve deprem sırasında okulda olduğu için kurtulan oğlu Atakan Gezgin (9) ile birlikte yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gezgin, çocuklarına sarılarak yaşama tutunduğunu dile getirdi.
1915 Çanakkale köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında yer aldı

1915 Çanakkale köprüsü 'Engineering News-Record' dergisinin kapağında yer aldı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle Amerikan haftalık dergisi Engineering News-Record'un (ENR) kapağında yer aldı. Dergi ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 sayfalık özel bölüm ile yer verdi.
Kavşağa kontrolsüz çıkan traktöre otomobil ve tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kavşağa kontrolsüz çıkan traktöre otomobil ve tır çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da kavşağa kontrolsüz çıkan traktöre, otomobil ve TIR çarptı. Kazada ikiye bölünen traktördeki Şengül Duru (63) öldü, sürücü eşi Mehmet Ali Duru (62) ile otomobil sürücüsü Sedat Bildik (35) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi; seferler aksadı

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi; seferler aksadı

Güngören'de sabah saatlerinde seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanmazken, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar yaşandı.
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