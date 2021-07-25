1920 yılında İstanbul'dan görüntüler
1920 tarihinde kaydedilen İstanbul'un günlük yaşamı, caddeleri, meydanları.
1920 tarihinde kaydedilen İstanbul'un günlük yaşamı, caddeleri, meydanları.
Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye
İstanbul'da yaşanan olayda, kuyumcuya sahte altın vermeye çalışan kişi kaçarken motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması ile kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.